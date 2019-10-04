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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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ООС: з кожним днем збільшується кількість обстрілів українських позицій, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. 3 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 41 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: з кожним днем збільшується кількість обстрілів українських позицій, є загиблий

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 19 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
по два рази неподалік Водяного та Павлополя – зі стрілецької зброї;
тричі поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;
поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм;
неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Кам’ְянки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 21 обстріл позицій Об'єднаних сил:

п’ять разів неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
тричі поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Південного – з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Троїцького – з міномета калібру 82 мм;
поблизу Зайцевого та Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
в районі Золотого – з ручного протитанкового гранатомета;
поблизу Попасної – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, неподалік Кримського – з озброєння БМП та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, на Донбасі загинула 21-річна військова.

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