ООС: с каждым днем увеличивается количество обстрелов украинских позиций, является погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. 3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
по два раза неподалеку Водяного и Павлополя - из стрелкового оружия;
трижды вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;
вблизи Песков - из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Верхнеторецкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
вблизи Березовой - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Каменки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета;
неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил:
пять раз неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
трижды вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Южного - из миномета калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Троицкого - из миномета калибра 82 мм;
вблизи Зайцевого и Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Золотого - с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Попасной - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм, неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, в Донбассе погиб 21-летняя военная.