ООС: бойовики обстріляли дві ділянки розведення військ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Бойовики на Донбасі здійснили обстріл ділянок розведення військ №2 у напрямку Золотого-4 та №3 у напрямку Богданівки. Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, оприлюдненій пресцентром ООС, передає УНН.
"4 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве, Північне, Кримське, Луганське, Новолуганське застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (14 мін) та міномети калібру 82 мм (30 мін). Також, НЗФ РФ здійснили обстріл з автоматичного гранатомета на ділянці розведення №3, в напрямку населеного пункту Богданівка та на ділянці розведення №2 в напрямку населеного пункту Золоте-4 з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - вказано у повідомленні.
Також зазначається, що сьогодні окупаційні війська знову обстріляли ділянку розведення №2 в напрямку населеного пункту Золоте-4 з міномета калібру 82 мм.
Українська сторона СЦКК негайно поінформувала про інциденти представників СММ ОБСЄ та закликала зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша".
Нагадаємо, з початку доби 5 жовтня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, є поранений.