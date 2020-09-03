ООС: боевики не открывали огонь в течение суток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что придерживаясь договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий, которого считали без вести пропавшим.