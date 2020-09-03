ООС: бойовики не відкривали вогонь упродовж доби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовослужбовець, якого вважали безвісти зниклим.