ООС: бойовики не відкривали вогонь упродовж доби

"Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - повідомили у пресцентрі.

Також додається, що дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовослужбовець, якого вважали безвісти зниклим.