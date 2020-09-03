Пожежі на Луганщині: військовий, якого вважали зниклим безвісти, загинув

“Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна”, — йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що під час гасіння пожеж в екосистемах на Луганщині постраждало двоє військових, один із них перебуває у тяжкому стані. Міністр оборони Андрій Таран журналістам у Сєверодонецьку тоді заявляв, що один з військових, які брали участь у гасінні пожежі на Луганщині, вважається зниклим безвісти.