Пожары в Луганской области: военный, считавшийся пропавшим без вести, погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий, которого считали без вести пропавшим. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"С сожалением сообщаем, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали два военных, один из них находится в тяжелом состоянии. Министр обороны Андрей Таран журналистам в Северодонецке тогда заявлял, что один из военных, участвовавших в тушении пожара в Луганской области, считается пропавшим без вести.