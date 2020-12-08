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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 7 декабря, боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что факт нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

“Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, — сообщили в штабе.

Добавляется, что воинами ВСУ был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

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С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере.

Напомним, председатель партии Александр Корниенко объяснил, почему Раде снова предлагают продлить “особый статус” Донбасса.

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