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ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Минулої доби, 7 грудня, бойовики чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.

"7 грудня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

"Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - повідомили у штабі.

Додається, що воїнами ЗСУ було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

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Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Нагадаємо, голова партії Олександр Корнієнко пояснив, чому Раді знову пропонують продовжити “особливий статус” Донбасу.

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