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В напрямку окупованої Горлівки небом запустили український прапор

В напрямку окупованої Горлівки небом запустили український прапор

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У неділю, 6 грудня, до дня Збройних сил України, в небо над окупованим Донбасом запустили прапор України. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео акції, розміщене на сторінці ОТУ "Північ" в Facebook.

Розмір прапора склав 120 квадратних метрів. Запуск відбувся в напрямку окупованої Горлівки. Прапор підняли у небо за  допомогою повітряних куль з гелієм.

В акції брали участь військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, раніше волонтери з Краматорська, Києва, Херсонської та Запорізької областей 4 грудня запустили в бік окупованого Криму прапор України розміром 20 на 6 метрів.

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