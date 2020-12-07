В напрямку окупованої Горлівки небом запустили український прапор

Розмір прапора склав 120 квадратних метрів. Запуск відбувся в напрямку окупованої Горлівки. Прапор підняли у небо за допомогою повітряних куль з гелієм.

В акції брали участь військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, раніше волонтери з Краматорська, Києва, Херсонської та Запорізької областей 4 грудня запустили в бік окупованого Криму прапор України розміром 20 на 6 метрів.