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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 19821 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 39793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 55594 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 70202 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108967 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112229 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В направлении оккупированной Горловки по небу запустили украинский флаг

В направлении оккупированной Горловки по небу запустили украинский флаг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В воскресенье, 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины, в небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео акции, размещенное на странице ОТУ “Север” в Facebook.

Размер флага составил 120 квадратных метров. Запуск состоялся в направлении оккупированной Горловки. Флаг подняли в небо с помощью воздушных шаров с гелием.

В акции принимали участие военнослужащие ВСУ.

Напомним, ранее волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей 4 декабря запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины размером 20 на 6 метров.

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