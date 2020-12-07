В направлении оккупированной Горловки по небу запустили украинский флаг

Размер флага составил 120 квадратных метров. Запуск состоялся в направлении оккупированной Горловки. Флаг подняли в небо с помощью воздушных шаров с гелием.

В акции принимали участие военнослужащие ВСУ.

Напомним, ранее волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей 4 декабря запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины размером 20 на 6 метров.