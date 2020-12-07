В направлении оккупированной Горловки по небу запустили украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В воскресенье, 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины, в небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео акции, размещенное на странице ОТУ “Север” в Facebook.
Размер флага составил 120 квадратных метров. Запуск состоялся в направлении оккупированной Горловки. Флаг подняли в небо с помощью воздушных шаров с гелием.
В акции принимали участие военнослужащие ВСУ.
Напомним, ранее волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей 4 декабря запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины размером 20 на 6 метров.