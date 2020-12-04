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До Криму запустили 20-метровий прапор України

До Криму запустили 20-метровий прапор України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Волонтери з Краматорська, Києва, Херсонської та Запорізької областей 4 грудня запустили в бік окупованого Криму прапор України розміром 20 на 6 метрів, повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Акція приурочена до Дня Збройних сил України, який відзначатиметься 6 грудня. Волонтери прибули на КПВВ “Чонгар” на адмінкордоні Криму з Херсонською областю днем ​​в п’ятницю.

За їх словами, прапор України пошила жителька Краматорська Оксана Муравльова. Як зазначили учасники акції, таким чином вони хотіли підтримати жителів анексованого Криму. Вони також нагадали про ранкові обшуки російських силовиків в будинку кримськотатарського активіста Казима Аметова.

Разом з прапором на півострів відправили 10 тис. листівок з написами “З Днем Збройних сил України!”, “Україна єдина”, “Там, де ми, там Україна” та іншими.

Раніше волонтери зі Слов’янська 15 серпня запустили на надувних кулях 25-метровий український прапор в бік анексованого Криму.

1 серпня на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю десятки байкерів передали херсонським прикордонникам український прапор в рамках щорічного всеукраїнського “мотопробігу Єдності”. Прапор привезли на КПВВ “Чонгар”.

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