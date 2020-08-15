У небо над Кримом запустили величезний прапор України

"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні!" - написав він, оприлюднивши відповідне фото.

Також він зазначив, що запустили й повітряну пошту з листівками.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим і кримчан.