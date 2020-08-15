У небо над Кримом запустили величезний прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У небо над окупованим Кримом запустили величезний прапор України. Про це повідомив активіст Володимир Балух у Facebook, передає УНН.
"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні!" - написав він, оприлюднивши відповідне фото.
Також він зазначив, що запустили й повітряну пошту з листівками.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим і кримчан.