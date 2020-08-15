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У небо над Кримом запустили величезний прапор України

У небо над Кримом запустили величезний прапор України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У небо над окупованим Кримом запустили величезний прапор України. Про це повідомив активіст Володимир Балух у Facebook, передає УНН.

"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні!" - написав він, оприлюднивши відповідне фото.

Також він зазначив, що запустили й повітряну пошту з листівками.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим і кримчан. 

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