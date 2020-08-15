В небо над Крымом запустили огромный флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В небо над оккупированным Крымом запустили огромный флаг Украины. Об этом сообщил активист Владимир Балух в Facebook, передает УНН.
"Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные!" - написал он, обнародовав соответствующее фото.
Также он отметил, что запустили и воздушную почту с открытками.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым и крымчан.