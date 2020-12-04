В Крым запустили 20-метровый флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей 4 декабря запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины размером 20 на 6 метров, сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря. Волонтеры прибыли на КПВВ "Чонгар" на админгранице Крыма с Херсонской областью днем в пятницу.
По их словам, флаг Украины сшила жительница Краматорска Оксана Муравлева. Как отметили участники акции, таким образом они хотели поддержать жителей аннексированного Крыма. Они также напомнили об утренних обысках российских силовиков в доме крымскотатарского активиста Казима Аметова.
Вместе с флагом на полуостров отправили 10 тыс. листовок с надписями "С Днем Вооруженных сил Украины!", "Украина единая", "Там, где мы, там Украина" и другими.
Ранее волонтеры из Славянска 15 августа запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону аннексированного Крыма.
1 августа на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского "мотопробега Единства". Флаг привезли на КПВВ "Чонгар".