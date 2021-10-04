ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Напомним
Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.