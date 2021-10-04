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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 13590 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Реакция украинской стороны

Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.

Украинские Национальные Новости

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