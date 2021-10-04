ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Деталі

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.