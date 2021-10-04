ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Нагадаємо
Командир військової частини отримував “відкати” за надбавки бійцям ООС.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Командир військової частини отримував “відкати” за надбавки бійцям ООС.