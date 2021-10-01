Командир військової частини отримував "відкати" за надбавки бійцям ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У СБУ заявили про викриття командира однієї з розташованих на території Одеської області військових частин, обвинуваченого в створенні корупційної схеми, пише УНН.
За попередньою версією слідства, підполковник, у підпорядкуванні якого перебувало майже 500 осіб, налагодив механізм отримання "відкатів" від військовослужбовців. Більшість з них постійно їздять на ротацію в зону ООС, а за можливість отримати максимальну надбавку потрібно було заплатити командиру половину отриманої суми.
Так йому вдавалося отримувати не менше 70 тис. Грн щомісяця. Причому збирав гроші не він особисто, а четверо помічників, які контролювали отримання військовослужбовцями грошового забезпечення.
Оперативники СБУ в кінці літа затримали одного з офіцерів-посередників при отриманні чергової "данини" від військовослужбовця.
Зараз організатору схеми - командиру ВЧ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Ведуться слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників.