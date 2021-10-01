Командир военной части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В СБУ заявили о разоблачении командира одной из расположенных на территории Одесской области воинских частей, обвиняемого в создании коррупционной схемы, пишет УНН.
По предварительной версии следствия, подполковник, в подчинении которого находилось почти 500 человек, наладил механизм получения “откатов” от военнослужащих. Большинство из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС, а за возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить командиру половину полученной суммы.
Так ему удавалось получать не менее 70 тыс. грн ежемесячно. Причем собирал деньги не он лично, а четверо помощников, которые контролировали получение военнослужащими денежного обеспечения.
Оперативники СБУ в конце лета задержали одного из офицеров-посредников при получении очередной “дани” от военнослужащего.
Сейчас организатору схемы — командиру ВЧ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Ведутся следственные действия для привлечения к ответственности остальных участников.