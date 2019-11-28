ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. 27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
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- вблизи Старогнатовки и Березового — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды у Марьинки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- неподалеку от Водяного, что на Приазовье — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Красногоровки — из крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 3 вражеских обстрелов:
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- неподалеку от Южного — из РПГ и автоматических гранатометов;
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- вблизи Шумив — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- у Попасной — из стрелкового оружия.
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Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.
С начала этого периода российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет.