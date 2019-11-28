ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:



вблизи Старогнатовки и Березового — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;



дважды у Марьинки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



неподалеку от Водяного, что на Приазовье — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



вблизи Красногоровки — из крупнокалиберных пулеметов.



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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 3 вражеских обстрелов:



неподалеку от Южного — из РПГ и автоматических гранатометов;



вблизи Шумив — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;



у Попасной — из стрелкового оружия.



Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.

С начала этого периода российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет.