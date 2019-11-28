ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. 27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:
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- поблизу Старогнатівки і Березового — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
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- двічі біля Мар’їнки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- неподалік Водяного, що на Приазов’ї, — з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
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- поблизу Красногорівки — з великокаліберних кулеметів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 3 ворожих обстріли:
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- неподалік Південного — з РПГ та автоматичних гранатометів;
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- поблизу Шумів — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- біля Попасної — зі стрілецької зброї.
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Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.
З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.