ООС: боевики 8 раз открывали обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;
- неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Песками - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 4 обстрела, а именно:
- в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины;
- неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин;
- рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.
Напомним, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.