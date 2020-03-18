ООС: бойовики 8 разів відкривали обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі.
Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 23 міни;
- неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів;
- в районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- поруч із Пісками – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
- в районі населеного пункту Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Щастя – з 82-мм мінометів – 2 міни;
- неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 12 мін;
- поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
"Сьогодні, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - підсумували в штабі ООС.
Нагадаємо, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.