ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:
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- двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;
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- неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін;
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- поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.
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Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
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- двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;
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- поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін;
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- неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.
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Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
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Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету.
За поточну добу втрат немає.