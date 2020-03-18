ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 18 березня. УНН. 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

  • двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;
  • неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін;
  • поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;
  • поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін;
  • неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

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Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету.

За поточну добу втрат немає.

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