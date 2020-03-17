Міноборони оприлюднило поради для запобігання поширення коронавірусу серед військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Міністерстві оборони дали поради щодо заходів запобігання поширенню інфекції. Зокрема, вони стосуються дезінфекції приміщень, використання масок та дотримання правил спілкування під час карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Передусім слід проводити дезінфекцію приміщень. Також варто уникати привітань за руку, спілкуватися на певній відстані тощо”, - сказав начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил підполковник медичної служби Сергій Моргун.
Вказано, що Моргун надав інформацію щодо наявності масок і респіраторів, які мають ступінь відповідного бактеріологічного і біологічного захисту (N95).
“Командування Медичних сил очікує на оновлення цих засобів вже до кінця тижня. Найближчим часом прибудуть борти, відбудеться процедура розмитнення, після чого згадані засоби закуповуватимуться через дистриб’юторську мережу”, — сказав Моргун.
Також він розповів, що Київський військовий госпіталь вже має необхідну кількість тестів для виявлення коронавірусу.
Моргун повідомив, що відсьогодні у слухачів Української військово-медичної академії розпочали проводити на КПП Міноборони вимірювання температури.
Нагадаємо, військові медики пройшли тренування на випадок епідемії.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.