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Міноборони оприлюднило поради для запобігання поширення коронавірусу серед військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В Міністерстві оборони дали поради щодо заходів запобігання поширенню інфекції. Зокрема, вони стосуються дезінфекції приміщень, використання масок та дотримання правил спілкування під час карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Передусім слід проводити дезінфекцію приміщень. Також варто уникати привітань за руку, спілкуватися на певній відстані тощо”, - сказав начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил підполковник медичної служби Сергій Моргун.

Вказано, що Моргун надав інформацію щодо наявності масок і респіраторів, які мають ступінь відповідного бактеріологічного і біологічного захисту (N95).

“Командування Медичних сил очікує на оновлення цих засобів вже до кінця тижня. Найближчим часом прибудуть борти, відбудеться процедура розмитнення, після чого згадані засоби закуповуватимуться через дистриб’юторську мережу”, — сказав Моргун.

Також він розповів, що Київський військовий госпіталь вже має необхідну кількість тестів для виявлення коронавірусу.

Моргун повідомив, що відсьогодні у слухачів Української військово-медичної академії розпочали проводити на КПП Міноборони вимірювання температури.

Нагадаємо, військові медики пройшли тренування на випадок епідемії.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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