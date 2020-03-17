Міноборони оприлюднило поради для запобігання поширення коронавірусу серед військовослужбовців

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Міністерстві оборони дали поради щодо заходів запобігання поширенню інфекції. Зокрема, вони стосуються дезінфекції приміщень, використання масок та дотримання правил спілкування під час карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.