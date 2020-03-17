Минобороны обнародовало советы для предотвращения распространения коронавируса среди военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Министерстве обороны дали советы по мерам предотвращения распространения инфекции. В частности, они касаются дезинфекции помещений, использование масок и соблюдение правил общения во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“Прежде всего следует проводить дезинфекцию помещений. Также следует избегать поздравлений за руку, общаться на определенном расстоянии и т.д.”, — сказал начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун.
Указано, что Моргун предоставил информацию о наличии масок и респираторов, которые имеют степень соответствующего бактериологического и биологического защиты (N95).
“Командование Медицинских сил ожидает обновление этих средств уже к концу недели. В ближайшее время прибудут борты, состоится процедура растаможивания, после чего упомянутые средства будут закупаться через дистрибьюторскую сеть”, — сказал Моргун.
Также он рассказал, что Киевский военный госпиталь уже имеет необходимое количество тестов для выявления коронавируса.
Моргун сообщил, что отныне у слушателей Украинской военно-медицинской академии начали проводить на КПП Минобороны измерение температуры.
Напомним, военные медики прошли тренировки на случай эпидемии.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.