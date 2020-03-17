Минобороны обнародовало советы для предотвращения распространения коронавируса среди военнослужащих

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Министерстве обороны дали советы по мерам предотвращения распространения инфекции. В частности, они касаются дезинфекции помещений, использование масок и соблюдение правил общения во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.