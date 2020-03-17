ООС: бойовики здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення. Про це повідомляється у повідомленні пресцентру штабу ООС, передає УНН.
“Так, сьогодні, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення № 3 Богданівка-Петрівське із автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
"Такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі з метою провокації використали психічно хворого росіянина.