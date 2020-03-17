ООС: боевики совершили вооруженные провокации в районе участка разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. Об этом сообщается в сообщении пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения № 3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
"Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в штабе.
Напомним, боевики в Донбассе с целью провокации использовали психически больного россиянина.