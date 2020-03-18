ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:
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- дважды вблизи Павлополя — из 82-мм минометов — 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- недалеко от населенного пункта Березово — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Старогнатовки — из минометов калибра 120 мм — 18 мин;
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- неподалеку Широкино — из 82-мм минометов — 5 мин;
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- рядом со Славным — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
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Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- дважды в районе населенного пункта Новолуганское — из 82-мм минометов — 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;
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- рядом с Ореховым — из минометов калибра 82 мм — 5 мин;
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- неподалеку от Новотошковского — из 82-мм минометов — 15 мин.
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Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения № 3 Богдановка-Петровское — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
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Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Марьинка — со станкового противотанкового гранатомета.
За текущие сутки потерь нет.