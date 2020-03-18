ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101755 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104922 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106920 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105800 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114632 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101150 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105528 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106709 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131615 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130464 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

  • дважды вблизи Павлополя — из 82-мм минометов — 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • недалеко от населенного пункта Березово — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Старогнатовки — из минометов калибра 120 мм — 18 мин;
  • неподалеку Широкино — из 82-мм минометов — 5 мин;
  • рядом со Славным — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • дважды в районе населенного пункта Новолуганское — из 82-мм минометов — 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;
  • рядом с Ореховым — из минометов калибра 82 мм — 5 мин;
  • неподалеку от Новотошковского — из 82-мм минометов — 15 мин.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения № 3 Богдановка-Петровское — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

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Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Марьинка — со станкового противотанкового гранатомета.

За текущие сутки потерь нет.

Украинские Национальные Новости

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