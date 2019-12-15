ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:



неподалеку от Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра



дважды вблизи Красногоровки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



у Песков — зафиксирован снайперский огонь;



неподалеку Павлополя — из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики дважды задерживали патрули СММ ОБСЕ на Донбассе — штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 3 вражеских обстрела:



вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;



у Зайцевого — из РПГ;



неподалеку от Майского — со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.



С начала этого периода российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет.

“Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров „Нормандской четверки“ в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил”, — добавили в сообщении.