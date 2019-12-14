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Бойовики двічі затримували патрулі СММ ОБСЄ на Донбасі - штаб ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня, представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії біля Петрівського та біля Верхньошироківського. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

“За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії: на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябрь; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) — лише після приблизно 1 години очікування”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні і усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

“Однак збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ у доступі до непідконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів”, — зазначили в пресцентрі.

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали Україну пріоритетом організації на 2020 рік.

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