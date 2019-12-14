Бойовики двічі затримували патрулі СММ ОБСЄ на Донбасі - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня, представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії біля Петрівського та біля Верхньошироківського. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії: на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябрь; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) — лише після приблизно 1 години очікування”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні і усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.
“Однак збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ у доступі до непідконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів”, — зазначили в пресцентрі.
Нагадаємо, в ОБСЄ назвали Україну пріоритетом організації на 2020 рік.