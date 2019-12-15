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ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. 14 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

  • неподалік Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру
  • двічі поблизу Красногорівки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • біля Пісків — зафіксовано снайперський вогонь;
  • неподалік Павлополя — з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики двічі затримували патрулі СММ ОБСЄ на Донбасі — штаб ООС

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • біля Зайцевого — з РПГ;
  • неподалік Травневого — зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з нашого боку немає.

“Російська Федерація, незважаючи на завіряння світової спільноти на переговорах лідерів „Нормандської четвірки“ у сталому припиненні вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об’єднаних сил”, — додали у повідомленні.

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