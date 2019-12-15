ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. 14 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
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- неподалік Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру
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- двічі поблизу Красногорівки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- біля Пісків — зафіксовано снайперський вогонь;
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- неподалік Павлополя — з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 3 ворожих обстріли:
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- поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
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- біля Зайцевого — з РПГ;
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- неподалік Травневого — зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
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З початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з нашого боку немає.
“Російська Федерація, незважаючи на завіряння світової спільноти на переговорах лідерів „Нормандської четвірки“ у сталому припиненні вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об’єднаних сил”, — додали у повідомленні.