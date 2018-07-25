ООС: боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 24 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытное, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополь, Талаковка, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Водяного применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины”, — говорится в сообщении пресс- центра ООС.

За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки один боевик получил ранения.