ООС: бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 24 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Водяного застосували міномет калібром 120 мм, захисників Новотроїцького обстріляли із артилерійських систем калібром 122 мм, а у бік Лебединського летіли 122-мм артилерійські снаряди, 120-мм та 82-мм міни”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки один бойовик отримав поранення.