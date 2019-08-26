ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - автоматического гранатомета;
в районе Авдеевки - автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Троицкого - с автоматического гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;
в районе Золотого-4 по направлению золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.
Напомним, умер один из раненых украинских военных.