Стало известно имя военнослужащего, который сегодня погиб в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В воскресенье, 25 августа, во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Ланивецкого районного военного комиссариата.
Напомним, во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника. Об этом сообщал УНН со ссылкой на Прессцентр Штаба оперативного командования Объединенных сил.
"25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - говорится в сообщении.
Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.
"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в пресс-центре.