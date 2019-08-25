Стало відоме ім'я військовослужбовця, який сьогодні загинув у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У неділю, 25 серпня, під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил загинув військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook Ланівецького районного військового комісаріату.
Нагадаємо, під час транспортування від отриманих поранень помер один з військових, які сьогодні потрапили під вогонь ворога. Про це УНН повідомляв з посиланням на прессцентру Штабу Оперативного командування Об’єднаних сил.
“25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості.
На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер”, — йдеться у повідомленні.
Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів.
“Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого”, — повідомили у прес-центрі.