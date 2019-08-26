ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. 25 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
п’ять разів в районі Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Мар’їнки – автоматичного гранатомета;
у районі Авдіївки – автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомета.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї;
в районі золотого-4 з напрямку золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Південного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення.
Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.
Нагадаємо, помер один з поранених українських військових.