ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. 13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов:
неподалеку Талаковки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды в районе Водяного - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;
вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики с повязками СЦКК появляются у Станицы ежедневно - ОБСЕ
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел:
вблизи Песок - из стрелкового оружия.
Напомним, в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с "паспортами "ЛНР".