ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. 13 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:
неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
двічі в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;
поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики з пов’язками СЦКК з'являються біля Станиці щодня - ОБСЄ
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
в районі Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат з нашого боку не зафіксовано.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл:
поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, в окупованому Алчевську спостерігачі бачили чергу із “паспортами “ЛНР”.