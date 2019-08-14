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ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. 13 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
двічі в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;
поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл:

поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, в окупованому Алчевську спостерігачі бачили чергу із “паспортами “ЛНР”.

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