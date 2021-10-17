ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 16 октября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В направлении Луганского наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.
В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм.
В районе Светлодарска обстрел осуществлялся со станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
“Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение”, — говорится в сообщении.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в ОГА.