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СБУ допитала бойовика, який проводив розвідку позиції ЗСУ під виглядом розмінування

СБУ допитала бойовика, який проводив розвідку позиції ЗСУ під виглядом розмінування

Київ • УНН

 • 13639 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Служба безпеки України допитала бойовика “ЛНР”, який напередодні розвідував залишені позиції Збройних сил під виглядом розмінування. Про це повідомила пресслужба СБУ, пише УНН.

Цитата

“Контррозвідники СБУ, спільно з військовослужбовцями Збройних Сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої „ЛНР“. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Деталі

За даними служби безпеки, бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Як встановили в СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Затриманий — виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році., повідомили в СБУ.

У 2014 році він вступив до лав бандформування “Брянка СССР”. Згодом “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК. В СБУ нагадали, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо

Напередодні українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій Збройних сил України.

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