СБУ допитала бойовика, який проводив розвідку позиції ЗСУ під виглядом розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Служба безпеки України допитала бойовика “ЛНР”, який напередодні розвідував залишені позиції Збройних сил під виглядом розмінування. Про це повідомила пресслужба СБУ, пише УНН.
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“Контррозвідники СБУ, спільно з військовослужбовцями Збройних Сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої „ЛНР“. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ”, — йдеться в повідомленні СБУ.
Деталі
За даними служби безпеки, бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.
Як встановили в СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.
Затриманий — виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році., повідомили в СБУ.
У 2014 році він вступив до лав бандформування “Брянка СССР”. Згодом “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.
Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК. В СБУ нагадали, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Додамо
Напередодні українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій Збройних сил України.