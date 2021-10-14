СБУ допросила боевика, который проводил разведку позиции ВСУ под видом разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Служба безопасности Украины допросила боевика "ЛНР", который накануне разведывал оставленные позиции Вооруженных сил под видом разминирования. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет УНН.
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“Контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных Сил, задержали на линии разграничения боевика так называемой „ЛНР“. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ”, — говорится в сообщении СБУ.
Детали
По данным службы безопасности, боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованным в рамках Трехсторонней контактной группы, быть разминирования соседнего участка. На ней планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.
Как установили в СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений “6 отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.
Задержанный — выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году, сообщили в СБУ.
В 2014 году он вступил в ряды бандформирования “Брянка СССР”. Впоследствии “служил” в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО \ ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.
Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. В СБУ напомнили, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Добавим
Накануне украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе сообщила, что российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины.