ООС: бойовики 11 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 16 жовтня, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
В напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм.
В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
“Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться у повідомленні.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували в ОДА.