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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ООН: с начала нового перемирия в Сирии погибли 20 гражданских

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты и еще 70 ранены за первые несколько дней перемирия, введенного недавно на северо-западе Сирии Россией и Турцией. Об этом в пятницу, 17 января, заявили в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека, передает УНН со ссылкой на DW.

ООН: с начала нового перемирия в Сирии погибли 20 гражданских

“Хотя, конечно, стремление к прекращению огня следует поощрять, это соглашение — как и другие прошлого года — опять не смогло защитить мирных жителей”, — говорится в заявлении верховного комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как отметили в ООН, несмотря на перемирие, “гражданское население продолжало испытывать усиленные обстрелов”, поскольку как провластные силы, так и негосударственные вооруженные группировки продолжали борьбу.

По словам представителя ООН по правам человека Джереми Лоренс, сроки соглашения о прекращении огня были расплывчатыми и не вполне известными.

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Напомним, о введении режима прекращения огня в так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии 9 января заявили российские военные после соответствующей договоренности президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это уже не первая попытка России и Турции достичь перемирия в Идлибе.

Идлиб остается последним оплотом противников режима сирийского президента Башара Асада в многолетней войне на территории страны. Регион контролирует коалиция исламистских группировок “Тахрир аш-Шам” и светские вооруженные отряды из “Национального фронта за освобождение”. Наступление войск Асада на Идлиб началось в прошлом году при поддержке российской авиации и других союзников Дамаска.

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С конца апреля 2019 года российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы осуществляют авианалеты на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов исламистов. Однако, как отметили в ООН, с начала апрельского наступления в этих двух провинциях погибли 1506 гражданских, в том числе 433 детей.

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