ООН: с начала нового перемирия в Сирии погибли 20 гражданских

КИЕВ. 18 января. УНН. По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты и еще 70 ранены за первые несколько дней перемирия, введенного недавно на северо-западе Сирии Россией и Турцией. Об этом в пятницу, 17 января, заявили в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека, передает УНН со ссылкой на DW.