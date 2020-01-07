Путін неочікувано відвідав Сирію та зустрівся з Асадом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прибув з робочим візитом до Сирії і зустрівся з її президентом Башаром Асадом. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Путін прибув з візитом в Дамаск і зустрівся з президентом Сирії. Глава держави зазначив, що на вулицях міста неозброєним оком можна помітити ознаки відновлення мирного життя", - йдеться у повідомленні.
З аеропорту Володимир Путін попрямував в командний пункт угруповання військ Збройних сил РФ в Сирійській Арабській Республіці. У командному пункті главу російської держави зустрів президент Сирії Башар Асад. Лідери двох країн заслухали доповіді військових про стан справ в різних регіонах країни. Пізніше відбулися двосторонні переговори сирійської і російської делегацій.
Додамо, до цього Путін відвідував Сирію в грудні 2017 року.
Нагадаємо, у Стамбулі відбулася акція проти підтримки Росією військ Башара Асада.
Як повідомлялося раніше в УНН, Путін завтра, 8 січня, вирушає до Стамбулу відкривати "Турецький потік".