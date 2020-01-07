Путін завтра вирушає до Стамбулу відкривати "Турецький потік"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін завтра, 8 січня, вирушає з робочим візитом до Туреччини на відкриття нового газопроводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"8 січня президент Російської Федерації Володимир Путін відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку (місто Стамбул) для участі в церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Путін проведе переговори з президентом Туреччини Тайїпом Реджепом Ердоганом, в ході яких планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-турецького співробітництва та актуальну міжнародну проблематику, включаючи ситуацію в Сирії та Лівії.
Нагадаємо, російський газ по трубопроводу "Турецький потік" почав надходити в Грецію і Північну Македонію.