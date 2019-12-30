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У Стамбулі відбулася акція проти підтримки Росією військ Башара Асада

У Стамбулі відбулася акція проти підтримки Росією військ Башара Асада

Київ • УНН

 • 11709 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Стамбулі кілька сотень демонстрантів провели акцію проти підтримки російськими військовими наступу сирійської армії в провінції Ідліб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Більшість учасників акції — сирійці, які живуть у Туреччині. Вони скандували антипутінські гасла, зокрема, “Вбивця Путін, забирайся з Сирії!”

Сирійський наступ за підтримки Росії призвів до втечі тисяч людей з Ідліба. Ця провінція на північному заході Сирії — останній великий регіон на захід від Євфрату, який утримують противники режиму Башара Асада.

Сирійські війська з кінця листопада регулярно ведуть обстріли Ідліба. Їх підтримує російська авіація. В середині грудня сирійська армія почала наземний наступ на позиції збройних противників Асада в цій провінції. Наступ також ведеться за підтримки російської авіації.

Дамаск і Москва відкидають звинувачення в обстрілі мирних жителів, заявляючи, що воюють проти екстремістів. Президент США Дональд Трамп днями закликав Росію, Сирію і Іран припинити обстріли мирних жителів Ідліб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WikiLeaks стверджує, що хімічна атака у Сирії навесні 2018 року — була постановкою

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