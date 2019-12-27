WikiLeaks стверджує, що хімічна атака у Сирії навесні 2018 року - була постановкою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. WikiLeaks опублікувала чергову, четверту серію документів, які нібито підтверджують, що інцидент з можливим застосуванням хімічної зброї в сирійському місті Дума в квітні 2018 року був постановкою. Нові матеріали розміщені в п’ятницю на сайті організації, передає УНН.
Один з документів є листуванням 27-28 лютого між членами Місії по встановленню фактів можливого застосування хімічної зброї в Сирії (МУФС) і керівництвом Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ). В одному з електронних листів начальник Кабінету генерального директора ОЗХЗ Себастьєн Браха доручає видалити з бази даних інженерний звіт Яна Хендерсона. “Будь ласка, видаліть цей документ з архіву по реєстрації документів, — йдеться в листі. — І, будь ласка, видалити всі сліди, якщо такі є, його доставки, зберігання і чого б то не було ще в архіві”.
В іншому документі вказується на те, що ряд експертів прийшов до висновку про те, що “симптоми, які спостерігаються, (у можливих жертв хіматаки) не відповідають симптомам впливу хлору або будь-якого іншого хімікату”. У ще одному документі, датованому липнем 2018 року, говориться про те, що інспектори МУФС, які проводили розслідування інциденту в самій Думі, повинні бути виключені з процесу обговорення доповіді.
Повідомлення про застосування хімічної зброї в сирійській Думі 7 квітня 2018 року поширив ряд неурядових організацій, в тому числі “Білі каски”. Представники російського Центру по примиренню ворогуючих сторін провели 9 квітня обстеження Думи, але не знайшли там слідів застосування хімічної зброї.
Додамо, що глава МЗС Фінляндії самотужки намагався вивезти з Сирії дітей фінських бойовиків ІД.