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ЗМІ: глава МЗС Фінляндії самотужки намагався вивезти з Сирії дітей фінських бойовиків ІД

ЗМІ: глава МЗС Фінляндії самотужки намагався вивезти з Сирії дітей фінських бойовиків ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто намагався самовільно вивезти до Фінляндії дітей фінських бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава” з сирійського табору Ель-Холь. Такі дані опублікувала в понеділок газета Ilta-Sanomat, передає УНН.

Для цього, за інформацією видання, він намагався чинити тиск на одного з чиновників фінського МЗС — главу консульського відділу Пасі Туомінена, щоб той вивіз дітей з Сирії рейсом для дипломатів і оголосив, що це було його власне рішення. Передбачалося, що з країни дітей заберуть восени цього року без матерів.

Туомінен відмовився виконати прохання міністра, пославшись на небажання порушувати міжнародне право, після чого, стверджує газета, був зміщений зі своєї посади. Другою причиною для його усунення з посади, за даними Ilta-Sanomat, нібито стала зміна з вересня вимог для отримання фінського Шенгену росіянами в сторону їх посилення. Сам Хаавісто всі ці дані заперечував.

Пояснень з приводу інформації видання вже зажадав від глави фінського МЗС комітет з міжнародних справ парламенту країни. “Якщо це дійсно мало місце, то Хаавісто не сповістив про це наш комітет і парламент”, — заявив глава комітету Міка Ніікко. За його словами, вже “сам по собі план привезти дітей консульським рейсом порушує закони і міжнародні угоди”. Він додав, що, по консульському законодавству, розлучати дітей з матерями не можна, тобто дружини бойовиків теж повинні були б в цьому випадку приїхати до Фінляндії, що “стало б загрозою безпеки для країни”.

“Комітет з міжнародних справ хоче почути від міністра чіткі роз’яснення з цього питання, ми запросили його зробити це завтра (у вівторок)”, — вказав Ніікко.

Як повідомляв УНН, на початку листопада очільник МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську.

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